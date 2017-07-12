هذه مواصفات هاتف إل جي الجديد Q6 ذو الـ3 نسخ مختلفة

المواطن - وكالات

كشفت شركة إل جي أخيرًا عن هاتفها الجديد Q6، والذي يعتبر أول هاتف يتم الإعلان عنه من سلسلة Q الجديدة.

وأعلنت LG عن ثلاث نسخ مختلفة من هاتفها الجديد، حيث تتميز جميعها بشاشة FHD+ قياس 5.5 بوصة، وتعرض الصورة بدقة 1080 x 2160 بيكسل، ومعالج ثماني النواة Snapdragon 435، وكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل وأخرى أمامية 5 ميجا بيكسل، لكنها تختلف في حجم الرام ومساحة التخزين الداخلية.

وتأتي النسخة الأولى التي أطلقت عليها اسم LG Q6+ بـ4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام”، و64 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

والنسخة الثانية LG Q6 فتتميز برام 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

وبالنسبة إلى النسخة الثالثة من الهاتف فتحمل اسم LG Q6a، ومزودة برام 2 جيجا بايت، ومساحة تخزين 16 جيجا بايت، مع 32 جيجا بايت من التخزين الأصلي.