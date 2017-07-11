هكذا استقبلت جماهير النصر اقتراب فهد العجلان من تولي منصب نائب الرئيس!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر قريبة الصلة من البيت النصراوي أن الساعات المقبلة ستشهد تعيين رجل الأعمال فهد العجلان في منصب نائب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.

واستقبلت الجماهير النصراوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء بسعادة كبيرة، حيث أكدت أن العجلان سيكون إضافة كبيرة للعمل الإداري والاقتصادي داخل النادي العاصمي، متمنيين له كل التوفيق في منصبه الجديد، والذي ظل شاغرًا منذ استقالة نائب رئيس النصر السابق عبدالله العمراني.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التغريدات التي كُتبت للتعليق على تولي فهد العجلان منصب نائب رئيس النصر خلال الفترة المقبلة، وذكر “محمد الحذيفي”: “الأستاذ فهد العجلان سيكون إضافة للعمل الإداري والاقتصادي للكيان النصراوي .. الله يوفقك يابو عبدالعزيز”.

وكتب “سلطان البقمي”: “فهد العجلان نائب رئيس لنادي النصر.. أسأل الله لك التوفيق في خدمة النصر وبإذن الله تكون قد المسؤولية التي تحملها على عاتقك”.

وغرد “سنايبر النصر”: “الرجل المناسب في المكان المناسب فهد العجلان نائب رئيس لنادي النصر الله يوفقه في خدمة الكيان الكبير”.

وقال “أبو هيف”: “فهد العجلان نائب رئيس لنادي النصر.. أسأل الله لك التوفيق في خدمة الكيان يشرفنا توليكم هذا المنصب ونتطلع معكم لتحقيق الذهب”.

وكتب قاسم القاسم: “فهد العجلان عاشق ومحب ورجل مال وأعمال ويجيد صنع النجاح.. هنيئًا لك بالنصر وهنيئًا للنصر بك”.