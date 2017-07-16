هنا التفاصيل.. وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية ورابط الصندوق العقاري

المواطن - الرياض

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، بالأمس، خلال المؤتمر الصحفي المكبر الذي عقد بحضور المشرف العام على برنامج الدعم السكني 2017، الأمير سعود بن طلال آل سعود، أن وزارة بالإسكان تواصل الوفاء بوعدها وتقدم دفعات الدعم السكني المعلن عنها مطلع عام 2017، والتي تشمل 280 ألف منتج سكني، حيث بلغ عدد منتجات وزارة الإسكان الدفعة السادسة 27658 منتجاً سكنياً مدعوماً.

وأتاحت وزارة الإسكان استعلاماً برقم الهوية، عبر بوابة سكني، ونشرت وزارة الإسكان بالأمس رابط الاستعلام للدفعة السادسة لمستحقي الدعم السكني وقروض التمويل العقاري لشهر يوليو 2017.

وأوضحت وزارة الإسكان أنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل منتجات الدفعة السادسة وقروض صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية.

وبلغ إجمالي منتجات الدعم السكني بالدفعة السادسة من حملة سكني 2017، سواء من القروض أو المنتجات السكنية المدعومة 27658 ألف منتج.

ويمكن الاستعلام برقم الهوية للدفعة السادسة للمستحقين الحصول على المنتجات المدعومة للشهر الحالي، وذلك من خلال رابط موقع سكني (هنا الرابط).

وأوضحت وزارة الاسكان أنه لاستكمال إجراءات التخصيص ينبغي على مستفيدي قروض الصندوق العقاري زيارة البوابة الرسمية لصندوق التنمية العقاري (هنا الرابط)، ولراغبي الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان ضمن حملة سكني للوحدات والأراضي المعدة للبناء، زيارة رابط بوابة إسكان، للموافقة على المنتج واستكمال خطوات التخصيص أو الحصول على قروض التمويل العقاري المدعومة.

وتضمنت الدفعة السادسة من برنامج سكني 27658 منتجاً سكنياً وتمويلياً منها: 12235 وحدة سكنية (بيع على الخارطة)، و7723 أرضاً سكنية دون مقابل و7700 تمويل سكني ضمن برنامج التمويل المدعوم.

وتأتي هذه الدفعة لشهر يولية وهي ضمن حملة برنامج سكني والذي يهدف إلى توزيع 280 ألف منتج سكني وتمويلي.