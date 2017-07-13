هنا.. تفاصيل 39 وظيفة شاغرة للجنسين في أمانة جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة (رجال / ونساء)، على المراتب السادسة والخامسة، والتي تخضع لتصنيف الخدمة المدنية، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

1- باحث إحصاء مساعد – (وظيفتين للرجال).

2- باحث إحصاء مساعد – (للنساء).

3- باحث تطوير إداري مساعد – (للرجال).

4- باحث تنظيم مساعد – (للرجال).

5- باحث توظيف مساعد – (للنساء).

6- باحث رواتب مساعد – (للرجال).

7- باحث قانوني مساعد – (عدد 3 وظائف / للنساء).

8- مأمور علاقات عامة – (للرجال).

9- مأمور علاقات عامة – (للنساء).

10- مدقق شؤون الموظفين – (للنساء).

11- مطور برامج مساعد – (وظيفتين / للرجال).

12- مطور برامج مساعد – (عدد 3 وظائف / للنساء).

13- مدقق حسابات مساعد – (وظيفتين / للرجال).

14- محاسب مساعد – (وظيفتين / للرجال).

15- مساح – (عدد 4 وظائف / للرجال).

16- مساح – (عدد 5 وظائف / للرجال).

17- رسام معماري – (وظيفتين / للرجال).

18- رسام معماري – (عدد 5 وظائف / للرجال).

19- فني دعم مساعد – (للرجال).

وأوضحت الأمانة أن التقديم سوف يكون متاح يوم الأحد 22/ 10/ 1438هـ ويستمر لنهاية دوام يوم الخميس 26/ 10/ 1438هـ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف: (هنا).