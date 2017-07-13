هنا.. تفاصيل 39 وظيفة شاغرة للجنسين في أمانة جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة (رجال / ونساء)، على المراتب السادسة والخامسة، والتي تخضع لتصنيف الخدمة المدنية، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
1- باحث إحصاء مساعد – (وظيفتين للرجال).
2- باحث إحصاء مساعد – (للنساء).
3- باحث تطوير إداري مساعد – (للرجال).
4- باحث تنظيم مساعد – (للرجال).
5- باحث توظيف مساعد – (للنساء).
6- باحث رواتب مساعد – (للرجال).
7- باحث قانوني مساعد – (عدد 3 وظائف / للنساء).
8- مأمور علاقات عامة – (للرجال).
9- مأمور علاقات عامة – (للنساء).
10- مدقق شؤون الموظفين – (للنساء).
11- مطور برامج مساعد – (وظيفتين / للرجال).
12- مطور برامج مساعد – (عدد 3 وظائف / للنساء).
13- مدقق حسابات مساعد – (وظيفتين / للرجال).
14- محاسب مساعد – (وظيفتين / للرجال).
15- مساح – (عدد 4 وظائف / للرجال).
16- مساح – (عدد 5 وظائف / للرجال).
17- رسام معماري – (وظيفتين / للرجال).
18- رسام معماري – (عدد 5 وظائف / للرجال).
19- فني دعم مساعد – (للرجال).
وأوضحت الأمانة أن التقديم سوف يكون متاح يوم الأحد 22/ 10/ 1438هـ ويستمر لنهاية دوام يوم الخميس 26/ 10/ 1438هـ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف: (هنا).