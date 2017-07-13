هيئة تنمية الصادرات السعودية تطلب أخصائي علاقات عامة وإعلام

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “أخصائي علاقات عامة وإعلام”، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في التسويق، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة في العلاقات العامة والإعلام.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 13 تموز/يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا )