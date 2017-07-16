وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة تستقبل 2392 طلبًا في 3 أشهر

المواطن - الرياض

استقبلت وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الثلاثة أشهر الماضية، 2392 طلبًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد تنوعت الطلبات المقدمة خلال تلك الفترة بين طلبات الإعانة المالية التي تصرفها الوزارة للمستحقين من ذوي الإعاقة، بحسب القواعد المنظمة لذلك، والإعفاء من رسوم الاستقدام وبطاقات التسهيلات المرورية المتنوعة بين (التخفيض- المواقف الخاصة بهم- التوحد) بعد عرضها على الاختصاصيين في مجال الإعاقة مصحوبة بالتقارير اللازمة وقيام الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين في الوحدة بفحص حالة المتقدم بالطلب لتحديد مدى أهليته واستحقاقه لهذه الإعانات المالية والعينية، ومن ثم فرز الطلبات بحسب الأولوية ونوع الطلب ومدى الاستحقاق.

الجدير بالذكر أن وحدة الخدمات المساندة بقسميها الرجالي والنسائي قد سلمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 259 مستحقًّا من ذوي الإعاقة عددًا من السماعات والأجهزة المعينة.