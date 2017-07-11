ورق سحري ينجيك من السرطان !!

المواطن ـ رقية الأحمد ـ ترجمة:

مذاقه الشهي، والنكهة التي يضفيها على وجباتك، ليست السبب الوحيد لتناوله، إذ اكتشف العلماء، أنّه يكافح السرطان، ويسكّن آلام المفاصل، فضلاً عما عرف عنه من الوقاية من مشاكل الكلى، وتراكم الحصوات فيها، إنه الورق السحري الشهير، البقدونس.

وكشف الخبراء، وفق موقع “كير 2” المعنيّ بالصحة، أنَّ “البقدونس يحتوي على خواص علاجية لأمراض عدة، منها أمراض القلب، والكلى، والجهاز الهضمي، وأمراض النساء، فضلاً عن خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات. كما أنه غني بمضادات الأكسدة، إذ تمنحك ملعقة كبيرة منه يوميًا، 2% من الكالسيوم والحديد المطلوبين لجسمك، و12% من فيتامين (A)، وأكثر من 150% من فيتامين (K)، و16 % من فيتامين (C) الذي يحتاجه جسمك”.

ومن فوائد البقدونس المذهلة، بيّن الخبراء:

تحسين الصحة العامة: إذ يحافظ فيتامين K، آنف الذكر، على صحة العظام، بينما احتواؤه على فيتامين C يجعله معززاً للمناعة، هذا فضلاً عن كونه مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم ومحاربة الشيخوخة.

علاج الأنيميا (فقر الدم): وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد، إذ ينصح بتناول البقدونس للمرضى الذين يعانون من فقر الدم، فملعقتان من البقدونس توفران 2% من الحديد المطلوب للجسم يوميًا.

محاربة السرطان: أكّدت دراسات أولية، وجود مركبات في البقدونس قد تمنع نمو الأورام. ووجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة أن البقدونس له خصائص مضادة للسرطان، بـ 3 طرق مختلفة: فهو يعمل كمضاد للأكسدة يدمر الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تلف الخلايا، ويحمي الحمض النووي من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان أو الأمراض الأخرى، كما أنه يمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

الوقاية من حصوات الكلى: وجدت دراسة نشرت في مجلة متخصصة بمجال المسالك البولية، أنَّ تناول أوراق البقدونس وجذوره، يخفض عدد رواسب أكسالات الكالسيوم، والتي تترسب في الكلى. كما وجد الباحثون أن تناول البقدونس ساعد في تفتيت حصى الكلى لدى الحيوانات.

مسكن لآلام المفاصل: ومن خصائصه المضادة للالتهابات، يصبح تناول البقدونس يوميًا، مسكنًا طبيعيًا فعالاً لآلام المفاصل.

الوقاية من السكري وعلاجه: وجدت أبحاث نشرت في مجلة التغذية، أنَّ تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الطبيعية، المعروفة باسم ميريسيتين، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بداء السكري 2، بنسبة 26%.

ويعدُّ البقدونس أحد أفضل مصادر الميريسيتين، إذ يحتوي على حوالي 8 ملليغرام لكل 100 غرام من البقدونس.