وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يلتقون تيلرسون في جدة غدًا

المواطن - الرياض

تستضيف مدينة جدة غدًا اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ، مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، لبحث آخر التطورات في الأزمة القطرية.

وأكد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن سامح شكري تلقى دعوة من وزير الخارجية،عادل الجبير لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع مع تيلرسون في جدة غداً الأربعاء.

وأضاف أبو زيد أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر في ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.

وكان وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد عقدوا اجتماعًا في القاهرة قبل أيام لتنسيق الموقف بعد الرد القطري على المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول عبر الكويت كشرط لعودة العلاقات مع قطر.

يذكر أن الدول الأربع قد قطعت العلاقات مع الدوحة في يونيو الماضي بسبب دعم قطر للإرهاب.