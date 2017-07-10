وزير الاتصالات يدشن #عنونها_ صح.. ويؤكد: البريد السعودي شريك استراتيجي لرؤية المملكة

المواطن - واس

أقامت مؤسسة البريد السعودي، أمس، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ورئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف.

وهنأ معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات القيادة الرشيدة – حفظها الله- بهذه المناسبة السعيدة وكافة منسوبي المؤسسة، مقدماً شكره للجميع على جهودهم المخلصة في إنجاح الأعمال المكلفين بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وعد الوزير البريد السعودي أهم الشركاء الرئيسيين في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حملة #عنونها_ صح أولى الخطوات التي يتبناها البريد السعودي ضمن برنامج تحسين تجربة العميل.

وتهدف الحملة إلى توعية العملاء بأهمية استخدام أحد خيارات التسليم التي يتيحها البريد السعودي لعملائه وهي العنوان الوطني وصندوق البريد والمكاتب البريدية ومحطات الطرود؛ مما يسهم في سرعة إيصال المواد المرسلة.