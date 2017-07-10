وظائف أكاديميّة شاغرة للجنسين بالهيئة الملكيّة في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 7 وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الدكتوراه بعدد من التخصصات، وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ ذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

1- أستاذ مساعد، محاضر، مدرس في اللغة الإنجليزية – (عدد 5 وظائف / للنساء).

2- أستاذ مساعد في الرياضيات – (للنساء).

3- أستاذ مساعد في الرياضيات – (للرجال).

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 8/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).