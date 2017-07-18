وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة بنده في جدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير مشتريات الشركة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تسويق / إدارة عقارات / تجارية)، مع وجود خبرات سابقة.

2- رئيس الأمن ومنع الخسائر: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

3- رئيس أسطول الشركة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد / الخدمات اللوجستية)، مع وجود خبرات سابقة.

4- رئيس الشراء الاستراتيجي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تسويق / إدارة عقارات / تجارية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).