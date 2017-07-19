وظيفة إدارية شاغرة بمجموعة محمد ناغي في جدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير قطع الغيار الوطنية”، وذلك للعمل بإحدى الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا)