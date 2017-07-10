يوم دموي في الطائف.. 5 وفيات في حادث سير مروع و3 إصابات بطلق ناري

المواطن - فيصل الزيادي - الطائف

توفي 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون في حادث سير مروع، وقع أمس الأحد، بعد كوبري عشيرة باتجاه تربة في الطائف، حيث باشرته فرقتان من الهلال الأحمر.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف تلقت بلاغًا عن وجود حادث تصادم، وذلك بعد كوبري عشيرة باتجاه تربة، وعلى الفور تم إرسال فرقتين للموقع.

وتابع أنه: “تم فرز الحالات حيث تبين وجود خمس وفيات وإصابتين؛ مما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية الطبية ونقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري”.

وفي حادث آخر منفصل أفاد “الثبيتي”، بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعة السادسة من مساء الأحد بلاغًا عن وجود مشاجرة بوادي محرم، وتم إرسال فرقة إسعافية، وعند وصولها الموقع تبين وجود ثلاث إصابات من إثر طلق ناري.

وأشار إلى التعامل مع الحالات حيث كانت إصاباتهم خطيرة؛ مما استدعى نقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.