13 بنكًا تستعد للمنافسة على اكتتاب الصكوك المحلّية

المواطن ـ الرياض

أكّدت وزارة المالية، تأهل 13 بنكًا محليًّا، شملت جميع البنوك المحلية والمدرجة بسوق الأسهم، إضافة إلى بنك الخليج الدولي، للاكتتاب في برنامج الوزارة للصكوك المحلية.

وأوضحت الوزارة، أنّه سيتم تقويم هذه الصكوك بالريال، مشيرة إلى أنَّ بنك الإنماء قد ساعد في هيكلة برنامج الإصدار.

وبيّنت أنَّ “المستهدف من وراء الإصدار، المساعدة في تطوير سوق الدين المحلي، وتمويل عجز الميزانية”.

يُذكر أنَّ الوزير محمد الجدعان، أكّد في تصريحات إعلامية، الأسبوع الماضي، توجه المملكة لإصدار صكوك محلية هذا الشهر.