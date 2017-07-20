20 قطريًّا على قوائم الإرهاب.. وهؤلاء أبرزهم

المواطن - الرياض

تدعم قطر العديد من المنظمات الإرهابية، وأصبح هذا مكشوفًا ومعروفًا لدى العالم، ولكنها أيضًا تضم 20 قطريًّا في قوائم الإرهاب.

وأظهر إنفوجرافيك، أبرز 6 قطريين إرهابيين في القائمة، وهم:

خالد شيخ، وهو العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر، وكان مقيمًا في قطر وسهّلت الدوحة هروبه.

أما خالد السبيعي وسليم الكواري، فقاما بتحويل أموال لتنظيم القاعدة عبر شبكة إرهابية.

وبالنسبة إلى عبدالله الخوار، فقد عمل على تسهيل انتقال عناصر إرهابية.

وضمن أبرز الإرهابيين القطريين، عبدالرحمن النعيمي، الذي حول 1.5 مليون دولار شهريًّا إلى مسلحي القاعدة في العراق.

وأيضًا عبدالعزيز العطية، الذي أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية.