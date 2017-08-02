المملكة تشهد أول خسوف للقمر الاثنين المقبل

المواطن _ وديع الغامدي _ جدة

أوضح الباحث الفلكي ملهم هندي أن أجواء المملكة سوف تشهد أول خسوف خلال العام الحالي 1438هـ يوم الاثنين المقبل.

وقال ملهم إنه بدخول بدر ذي القعدة يوم الاثنين المقبل في نطاق ظل الأرض الممتد في الفضاء مسبباً ظهور ظاهرة الخسوف الجزئي على القمر، في ظاهرة تعد هي الوحيدة للخسوف خلال العام الجاري والمشاهدة من قارات العالم القديم”.

وأضاف في يوم الاثنين المقبل 15 ذي القعدة تصطف الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة كما يحدث منتصف كل شهر إلا أنه في بدر ذي القعدة يكون القمر قريباً من مستوى الشمس والأرض؛ مما يسبب سقوط جزء من ظل الأرض على سطح القمر، مشيراً إلى أن ظاهرة الخسوف تبدأ وتنتهي بلحظة عالمية واحدة عكس ظاهرة الكسوف التي يختلف توقيت حدوثها حسب الموقع الجغرافي للمدن.

وأردف تبدأ ظاهرة الخسوف عند الساعة 8:23 مساء بتوقيت مكة ويصل ذروة الخسوف الساعة 9:20 مساءً حينها يختفي تقريبا 25% من قرص القمر خلف ظل الأرض وينجلي الخسوف وينتهي تماماً الساعة 10:18 مساءً، وبذلك تكون مدة حدوث ظاهرة الخسوف الجزئي ساعة وخمس وخمسين دقيقة فقط.

وتابع قائلاً “تسبق هذه اللحظة ظاهرة الخسوف ويتبعها دخول القمر في منطقة شبه ظل الأرض ويظهر لنا بخفوت ضوء البدر بشكل تدريجي يبدأ من الساعة 6:50 مساء ويخرج القمر من تأثير شبه ظل الأرض الساعة 11:50 قبل منتصف ليل الاثنين.

ويمكن أن يُرى الخسوف الجزئي يوم الاثنين من جميع الدول التي يكون فيها ليلاً خلال فترة الخسوف، وذلك يشمل المملكة العربية السعودية ودول الخليج وجميع دول قارة آسيا والأجزاء الشرقية من أوروبا وأفريقيا ما عدا غربها مثل الجزائر والمغرب.