وظائف شاغرة بفروع شركة المفتاح للتأجير بمناطق المملكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المفتاح لتأجير السيارات توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “مسؤول خدمات تأجير”، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والأحساء، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وينبع، ورابغ، وأبها”.

وأبرزت الشركة، أنّ مميزات الوظائف هي:

– إجمالي راتب يبدأ من (7000) ريال.

– عمولة تأجير شهرية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– تأمين شرعي على الحياة يصل إلى (36) راتبًا شهريًا في حال وفاة الموظف.

– مكافأة زواج ومولود.

– علاوة سنوية.

وأوضحت الشركة، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (keyrentjob@gmail.com) .







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