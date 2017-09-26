أدوات يجب عليك وضعها في حقيبة الإسعافات الأولية

المواطن - وكالات

تعد حقيبة الإسعافات الأولية من الأشياء المهمة التي يجب أن تكون متواجدة بكل منزل أو سيارة، خاصة خلال السفر للخارج، وذلك للتعامل مع حالات الطوارئ، لحين الوصول للمستشفى إذا كانت تستدعي الحالة المرضية.

وأشار الموقع الأميركي “kidshealth” إلى اللوازم الطبية التي يجب أن تحتوي عليها الحقيبة، وهي:

1- دليل الإسعافات الأولية.

2- شاش معقم من أحجام مختلفة.

3- شريط لاصق.

4- ضمادات الجروح اللاصقة في عدة أحجام.

5- ضمادة مرنة.

6- جبيرة.

7- مناديل مطهرة.

8- صابون.

9- مرهم مضاد حيوي.

10- محلول مطهر (مثل بيروكسيد الهيدروجين).

11- كريم الهيدروكورتيزون (1٪).

12- أسيتامينوفين وإيبوبروفين.

13- أدوية وصفة طبية إضافية (إذا كانت الأسرة تسير في إجازة).

14- ملاقيط.

15- مقص حاد.

16- دبابيس الأمان.

17- حزم الباردة الفورية المتاح.

18- كلامين محلول.

19- الكحول مناديل أو الكحول الإيثيلي.

20- ميزان الحرارة.

21- طقم الحفاظ على الأسنان.

22- قفازات بلاستيكية غير مطاطية (على الأقل زوجان).

23- مصباح يدوي وبطاريات إضافية.

23- بطانية.

24- قائمة أرقام هواتف الطوارئ.

ونصح الموقع الأميركي الأسر، في التقرير الذي نشره، بضرورة قراءة دليل الإسعافات الأولية بأكمله؛ حتى تتمكن من فهم كيفية استخدام محتويات الحقيبة مع ضرورة تخزينها بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.

وفي نفس الوقت يستطيع البالغون الحصول عليها بسهولة، كما يجب أيضًا إجراء فحص دوري للحقيبة للتأكد من صلاحية الأدوية الطبية واستبدال العناصر المنتهية صلاحيتها بأخرى جديدة خاصة عند السفر.







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