أكبر ميدان للخيول بأستراليا يرفع علم المملكة بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - واس

رفع ميدان فليمنغتون للخيول في مدينة ملبورن الأسترالية علم المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الــ87، بحضور عدد من الشخصيات الأسترالية العاملة في المجال الرياضي والثقافي.

وأوضح القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا مشعل الروقي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية الاستفادة من خبرات ومهارات المبتعثين للتعريف بالمملكة وإنشاء جسر حضاري يربط بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

من جهته أكد المبتعث السعودي الخيال حسين العامودي أن إقامة الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني في ميدان الخيول كان انسجامًا مع ثقافة المدينة التي تحتوي على أكثر من ستة آلاف حصان، وتُعد الخيول جزءًا من ثقافتها والمعالم التي تتميز بها على الصعيد الأسترالي والدولي.

يذكر أن مضمار فليمنغتون يُعد واحدًا من أكبر ميادين الخيول في العالم، ويقام فيه سباق ملبورن العالمي السنوي للخيول، الذي يُعد من أهم الأحداث الرياضية المتعلقة بالخيول في أستراليا.







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