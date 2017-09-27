أمير الباحة: قرار قيادة المرأة للسيارة يَصب في مصلحة الوطن

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بصدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء.

ونوه أمير الباحة بالقرار الذي يضمن ويحفظ للمرأة حقوقها وسد حاجتها وفق ضوابط شرعية تهدف إلى تعزيز أمن المجتمع وتحصينه، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الداخلي.

وقال سموه : إن قرار الملك سلمان قرار تاريخي يَصب في مصلحة الوطن، حيث وضع القرار الحكيم الضوابط الشرعية أولى أولوياته وإن الدولة – رعاها الله – هي حارسة القيم الشرعية وهي المحافظة عليها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وتعزيزه بما يسهم في رفعة الوطن والمحافظة عليه.

وسأل سموه الله – عز وجل – أن يحفظ قائد مسيرتنا وباني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يمده بتوفيقه ويحفظ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما فيه خير البلاد والعباد ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.







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