أمير عسير: قرار الملك سلمان بإتاحة قيادة المرأة للسيارة يلجم المرجفين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ثمن أمير منطقة عسير، السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المحددة لذلك.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن القرار يُعد خطوة إصلاحية مهمة تؤكد سعي خادم الحرمين الشريفين للنهوض بالسعوديات ومنحهن ما يليق بهن أمام العالم، إلى جانب الثقة بهن بصفتهن نصف المجتمع، ومنحهن الحق المشروع في ذلك بما يساعدهن على أن يكونوا عونًا للوطن في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة.

وأشاد أمير عسير بما سيحققه القرار من نتائج مهمة تنصب أولًا في صالح الاقتصاد السعودي، ولجم المرجفين الذين كانوا يستغلون هذا الملف للإساءة للوطن والمواطن، إلى جانب أن القرار حظي بتأييد هيئة كبار العلماء وسيكون وفق ضوابط محددة تضمن المناخ الأمن للنساء في قيادة السيارة بما يضمن لهن الأمن والسلامة.







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