أمير نجران: تمكين المرأة من قيادة السيارة يعكس وضوح منهج المملكة

المواطن - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الأمر السامي الكريم بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، يعكس وضوح المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة، القائم على أسس من الشريعة الإسلامية، وصون الضرورات الخمس، والمحافظة على مكارم الأخلاق، وحراسة القيم.

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “إن الأمر السامي،لم يصدر إلا بعد ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، ويجسد هذا أن الدين الحنيف هو الأصل والأساس في شؤون بلادنا، انطلاقًا مما يؤكده ـ رعاه الله ـ دائمًا بأن المملكة ماضية في خدمة الإسلام والمسلمين، واتباع منهج الكتاب والسنة”.

ونوّه سموه بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من حرص وعناية بشؤون المواطن، بما يحقق له العيش الكريم في أمان واطمئنان، ويصون كرامته، مستشهدًا بما نص عليه الأمر الكريم بأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

ودعا سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ختام تصريحه المولى أن يحفظ لهذا الوطن قادته وشعبه وأمنه وأمانه.







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