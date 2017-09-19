المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتبدأ الجولة الرابعة من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل، حيث يلعب الاتحاد مع الهلال في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وتقام يوم الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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