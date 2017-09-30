إطلاق نار بأكاديمية القوات الجوية الأميركية في كورورادو

المواطن - وكالات

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار داخل أكاديمية القوات الجوية الأميركية في ولاية “كورورادو”.

وذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأميركية أن دوافع إطلاق النار غير معروفة حتى الآن، فيما أرسلت جهات إنفاذ القانون تحذيرًا نشطًا، حول حدوث إطلاق نار في قاعدة للقوات الجوية الأمريكية.

وأكد مكتب شريف مقاطعة “الباسو” أنهم يحققون حاليًا في سبب إطلاق النار المحتمل.

يذكر أنه قبل ساعات من تلك الواقعة، أدان مشرف الأكاديمية الجنرال ليفتنانت، جاي سيلفيريا، بعض اللافتات العنصرية ضد 5 طلاب سود، قائلاً “إذا لم يتمكن أي شخص من التعامل بكرامة واحترام، فعليه الخروج”.







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