إعادة تداول فيديو الشيخ المغامسي: هذا هو فضل صوم يوم عاشوراء

المواطن - الرياض

أعاد مغردون تداول مقطع فيديو سابق يوضح فيه إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي فضل يوم عاشوراء.

وقال المغامسي إن يوم عاشوراء تم شموله في الآيات القرآنية التي تتحدث عن ” أيام الله” دون تصريح مؤكدًا أن المفسرين تطرقوا إلى بيان وتوضيح أيام الله.

وأضاف أن التذكير بأيام الله يقتضي التذكر والتدبر لمن أطاع الله ولمن عصاه بالوعد والترغيب والترهيب.

واستدل المغامسي على مشروعية صوم عاشوراء بالأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على صوم يوم عاشوراء مع التذكير بصوم يوم قبله أو بعده.







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