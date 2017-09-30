إنتر ميلان في نزهة.. ولاتسيو يستضيف ساسولو بالدوري الإيطالي

المواطن - وكالات

يستضيف اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مضيفه الوافد الجديد بينيفنتو، في الجولة السابعة من عمر مواجهات الدوري الإيطالي للدرجة الأولى “الكالتشيو” 2017-2018.

وسيكون إنتر ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريقي الصدارة نابولي ويوفنتوس، أكثر راحة من الآخرين كونه سيلعب في ضيافة الوافد الجديد بينيفنتو، الوحيد الذي لم يضع في حسابه أي نقطة في المباريات الـ6 السابقة.

ولم يسجل الوافد الجديد للدوري الإيطالي إلا هدفاً واحداً مقابل 16 هدفاً هُزت بها شباكه خلال 6 جولات، مما يسهل مهمة إنتر ميلان الباحث عن الفوز اليوم للبقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب.

يخوض في الجولة ذاتها فريق لاتسيو صاحب الرابع برصيد 13 نقطة مباراة سهلة نظرياً مع ضيفه ساسولو الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.







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