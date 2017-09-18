ادرسْ هذه المادة فقط وتقاضَ راتبًا 700 ألف دولار

المواطن - وكالات

هل حلمت يومًا بالحصول على 700 ألف دولار في السنة الأولى من مهنتك؟.. لو كانت إجابتك بنعم، فعليك الحصول على شهادة رياضيات، تخوّلك تطوير الحلول والمعادلات الحسابية التي تتيح تحليل البيانات بسرعة وتسمح للمتداولين في وول ستريت باتخاذ قرار الشراء أو البيع من غير تدخل للإنسان.

وستكون الوظيفة في القطاع المالي من غير أي شهادة في المجال؛ لأن “Quants” هم محللون مختصون بتطبيق الأنظمة والمعادلات الرياضية في المسائل المالية وإدارة المخاطر.

وتعتمد صناديق التحوط، على المعادلات الرياضية والمنهجية بدلًا من قرارات تقديرية لمحللين، مسؤولة اليوم عن 27% من التداولات في الأسهم الأميركية بارتفاع 14% عن 2013؛ بحسب Tabb Group.







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