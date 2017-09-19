استشهاد الجندي المالكي مدافعًا عن الوطن في الحد الجنوبي

المواطن - أحمد العُمري - أضم

استشهد، فجر أمس الاثنين، الجندي حمود بن ضاوي حامد الرقيعي المالكي، أحد أبناء مركز الجائزة التابعة لمحافظة أضم، وذلك أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي بنجران.

وأوضح صالح بن علي عبيد الرقيعي المالكي، شيخ قبيلة الرقعان، أن الجندي حمود المالكي في العقد الثاني من العمر وقد التحق في السلك العسكري العام الماضي في قطاع سلاح التموين التابع للقوات البرية الملكية السعودية.

وأضاف المالكي أن جثمان المالكي سيصل من نجران إلى أضم في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بواسطة طائرة تابعة للقوات البرية، فيما قد يتقرر الصلاة عليه عصرًا.

‏وأشار المالكي إلى أن الجندي حمود يعد الشهيد الثاني وهو من خيرة شباب القبيلة حيث كان ذا إخلاق عالية وصفات حميدة ويمتاز بشجاعته وتواضعه وطيبته بين المجتمع، داعيًا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان ويتقبله في الشهداء.

وأكد المالكي: “نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، ونحن جميعًا في خدمة الدين ثم الملك والوطن”، داعيًا الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي ويسدد رميهم ويربط على قلوبهم، وأن يعيدهم إلينا سالمين غانمين منتصرين.







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