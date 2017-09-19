اعتماد 4 حصص أسبوعياً للنشاط بتعليم عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، مدارس البنين والبنات في المنطقة باعتماد تخصيص أربع ساعات أسبوعياً، لتنفيذ الأنشطة غير الصفية، من خلال زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يومياً من الأحد إلى الأربعاء، وإدراج حصص النشاط أسبوعياً ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل الدراسية.

وتضمن التوجيه أن تكون حصة النشاط في منتصف اليوم الدراسي دون استقطاع من الزمن المستحق للطلاب في “الاصطفاف الصباحي أو الحصص الدراسية أو الفسحة أو وقت الصلاة وما بين الحصص”.

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت أخيراً عن إطلاق جائزة جديدة للتميز في ساعة النشاط غير الصفي الإضافية ، وفق الإطار العام للجائزة بقيمة نصف مليون ريال سنوياً.







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