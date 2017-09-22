اغتيال معارضة سورية وابنتها فجرًا في شقتهما بإسطنبول

المواطن - وكالات

اغتيلت المعارضة والصحفية السورية عروبة بركات مع ابنتها الإعلامية حلا بركات، فجر الجمعة، في شقتهما بمدينة إسطنبول، في ظروف غامضة، حسبما أعلنت شذى شقيقة عروبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت شذى بركات في منشور على فيسبوك: “اغتالت يد الظلم والطغيان أختي الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلا بركات في شقتهما في إسطنبول”.

ونعت شذى أختها التي هجرت من سوريا قبل حوالي 30 عامًا بسبب مواقفها المعارضة لنظام بشار في سوريا.

ووجهت الاتهام إلى نظام بشار بالوقوف وراء عملية الاغتيال وقالت: “ننعى أختنا المناضلة الشريدة التي شردها نظام البعث منذ الثمانينات إلى أن اغتالها أخيرًا في أرض غريبة”.

وقالت مصادر أمنية تركية إن الشابة ووالدتها قتلتا طعنا بالسكين، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا للكشف عن ملابسات الجريمة.







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