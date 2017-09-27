الأسرة السعودية توفر 1000 دولار شهريًّا بعد تمكين المرأة من قيادة السيارة

المواطن - الرياض

بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمكين المرأة من قيادة السيارة، كشفت توقعات أن يقلص القرار أعداد السائقين الأجانب، في ظل اعتماد الكثير من النساء على القيادة الذاتية للسيارة.

وما يعزز من اتجاه النساء في المملكة للقيادة الذاتية لسيارتهن ارتفاع تكلفة استقدام السائقين، بحسب “العربية”.

وتراوحت أعداد السائقين الأجانب في المملكة بين 800 ألف ومليون سائق العام الماضي.

وتصل تكلفة استقدام سائق في السعودية إلى نحو 15 ألف ريال سنويًّا، إضافة إلى راتب لا يقل عن 2000 ريال شهريًّا، فضلًا عن تكلفة السكن.

وبمعنى آخر، فإن تكلفة السائق قد تصل إلى 1000 دولار شهريًّا تدفعها الأسرة السعودية جراء توفير هذه الخدمة.

وبحسب تقارير إعلامية تجاوزت تكاليف السائقين الأجانب التي تدفعها الأسر السعودية في 2016، نحو 14 مليار ريال، أو ما يعادل 3.73 مليار دولار أميركي، بما في ذلك تكاليف الإقامة والتأشيرة ورخصة القيادة والتأمين والسكن والغذاء والعلاج الطبي والراتب وتكاليف الاستقدام وتذاكر السفر.

ومن المرتقب أن يزيد السماح للمرأة بقيادة السيارة من الإقبال على شراء السيارات في المملكة.







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