الأمم المتحدة تعرض المساعدة في حل المشكلة بين العراق وكردستان

المواطن - وكالات

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، أن الأمم المتحدة عرضت المساعدة في “حل المشكلة” بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، التي رفضت كافة القرارات التي اتخذتها بغداد ردًا على استفتاء الانفصال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، قدم هذا العرض أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.

وتعتزم بغداد اتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم ردا على الاستفتاء، الذي نظم الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من الإقليم.

وتشمل المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، كركوك الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.







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