الإسكان: حصر الأراضي البيضاء إلكترونيًّا مع الجهات الحكومية

المواطن - الرياض

أكد مدير التشغيل ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء، عبدالحميد الحماد، أن وزارة الإسكان قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها، عبر الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأضاف الحماد، خلال ورشة عمل “تحديات برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء”، أن الوزارة ستستخدم إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

وتابع قائلًا: “تعتزم الوزارة تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة سداد، عبر فروع البنوك أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو المواقع الإلكترونية للبنوك”.

وأشار إلى أن الوزارة أضافت (8) خدمات إلكترونية؛ لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي، وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.







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