الإسكان: هناك مليون وحدة سكنية شاغرة.. ونعالج تحديات تراكمت لسنوات

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان، بالأمس، أن هناك مليون وحدة سكنية شاغرة، 17 % منها مساكن موسمية يستفاد منها في المواسم فقط، بالإضافة إلى الخيام التي تم إدخالها ضمن الإحصائية، مضيفة أنها تعالج تحديات تراكمت لسنوات طويلة، وأن ذلك بلا شك أثر على عملها وتطلعاتها.

وأشارت الإسكان إلى أن الوزارة في حاجة إلى دعم مجلس الشورى لتحقيق استراتيجيتها مثل دعم الجهات الحكومية الأخرى لتقديم ما فيه خدمة ومصلحة المواطن.

وأوضحت، من خلال حديث مندوبيها أمام الشورى بالأمس، أن مشروع بوابة الشرق بمنطقة الرياض يشتمل على 7 آلاف وحدة سكنية، وقام عن طريق تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، مؤكدة أن الوحدات السكنية قدمت بسعر مناسب”.

وأشارت إلى أن هذا مثال على الشراكة القائمة للاستفادة من تلك الأراضي، وتقديم منتج للمواطن بدل بقائها دون فائدة.

ولفت مندوبا وزارة الإسكان إلى أن الوزارة مع أهمية إدراك المواطن لعمل وجهود الوزارة، لذلك فإن التوعية الإعلامية مهمة، وفي إطار ذلك تعمل الوزارة على توضيح ما قدمته على مدى السنوات الماضية، حيث أنشأت إدارة متخصصة بالوزارة أبرز مهامها الاتصال التوعوي مع المواطن، وإيضاح جهود الوزارة، ومن أبرزها توزيع 34 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

وحول تطبيق رسوم الأراضي، أكدت الوزارة أنها بدأت في تطبيقها منذ صدور قرار مجلس الوزراء وفق اللائحة التنفيذية الصادرة، وكان هناك طاقم كامل يعمل على ذلك عبر ورش عمل وفي جميع مناطق المملكة.

وأضافت أن الوزارة مدت يدها لمساندة ملاك المساكن الشاغرة، والتي تصل إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية للاستفادة منها لخدمة الوطن.







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