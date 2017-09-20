الإعلام الرياضي بعد قرارات تركي آل الشيخ: تاريخية من أجل رياضة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إشادة كبيرة من جانب الإعلاميين والنقاد الرياضيين بالقرارات التي أصدرها معالي رئيس هيئة الرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تم الإعلان من خلاله عن عددٍ من القرارات التي ستساهم في تقدم الرياضة السعودية خلال الفترة المقبلة.

وتفاعل النقاد الرياضيين، وعدد كبير من الإعلاميين، مع قرارات رئيس هيئة الرياضة، حيث أكد الجميع أن تركي آل الشيخ يسابق الزمن من أجل صناعة رياضة تليق بالوطن، وأن هذه القرارات ستساهم في مزيد من التطور والإنجازات.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التغريدات التي أشاد من خلالها الإعلاميون والنقاد بقرارات رئيس هيئة الرياضة، نسردها لكم في السطور التالية..

الناقد الرياضي محمد البكيري: “أبرز الرسائل الصادرة من مؤتمر رئيس هيئة الرياضة.. النادي اللي يشوف فوق راسه ريشة. يقصها بيده أحسن ما تنقص بيد السلطة الرياضية. هذا الحزم”.

الكاتب الرياضي سامي القرشي: “تركي آل الشيخ يسابق الزمن نحو رياضة تليق بوطن .. المؤتمر انفتاح على الإعلام وعمل معلن بعيد عن الظلام”.

رئيس نادي التعاون محمد القاسم: “حزمة من القرارات لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة في سبيل المزيد من التطور والإنجازات لرياضة الوطن.. نسأل الله له التوفيق”.

الناقد الرياضي عادل التويجري: “قضية العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق.. قرار (مفصلي)”.

الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي: “سيرمى تركي آل الشيخ بالميول..! وسيكثر الحديث عن قرارات هيئة الرياضة.. العقلاء: يدركون أن الرجل جاء لينقل رياضتنا نقلة نوعية وتعديل مسارها..!”.

رجل الأعمال وعضو شرف النصر عبدالله العجلاني: “تغيير جذري وقرارات رياضية هامة”.

المحلل الرياضي خالد الشنيف: “قرارات في 10 د تعادل قرارات في سنوات”.

الناقد الرياضي عادل الملحم: “قرارات تاريخية تصب في مصلحة الرياضة.. قلناها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.. تركي آل الشيخ يسابق الزمن في تطوير الرياضة”.

الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل: “الرياضة السعودية وعهد جديد”.

هذا وأعلن رئيس هيئة الرياضة عن 15 قرارًا، وجاءت جميعها على النحو التالي:

ـ إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة دوري الأندية الممتازة.

ـ رفع مكافآت كأس الملك إلى ١٠ ملايين ريال للمركز الأول و٥ ملايين ريال للمركز الثاني.

ـ إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتبارًا من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس (السوبر).

ـ إطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على منافسات دوري الدرجة الأولى.

ـ تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لفئة الأولمبي ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم.

ـ بناء على ما رفعه رئيس الاتحاد السعودي من تراكم مكافآت الحكام فقد وجه معاليه بتشكيل لجنة لوضع الحلول خلال شهر من تاريخه.

ـ تم تكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة حول إيجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق ومعايير دقيقة.

ـ الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل القادمة للموسم الحالي لأندية للمحترفين ولاعبين لأندية الأولى.

ـ تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة والمشاريع المتأخرة ومسببات ذلك والآلية المناسبة لمعالجتها خلال ثلاثين يومًا.

ـ تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمال أو ترسية عقود الصيانة وسيتم العمل على ذلك خلال شهر من تاريخه.

ـ البدء في دراسة عاجلة لمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وإعادة فتحه وتشغيله والعمل على استقطاب أفضل الكوادر.

ـ تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يومًا حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية.

ـ العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيم كل ما يخص هذا الجانب وفقًا للائحة المتفق عليها.

ـ حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز.

ـ إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وفي ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة.







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