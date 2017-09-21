الابتدائية الثامنة بالبكيرية تختتم الأسبوع التمهيدي للطالبات المستجدات

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

اختتمت الابتدائية الثامنة بالبكيرية، اليوم الخميس، فعاليات أسبوعها التمهيدي للطالبات المستجدات في الصف الأول، بحضور المشرفة التربوية بتعليم البكيرية حصة الوابل، ومعلمات المدرسة وأمهات الطالبات.

وتم استقبال الطالبات المستجدات بالصف الأول الابتدائي وأمهاتهن منذ أول يوم دراسي، واحتوت فعاليات هذا الأسبوع على مسابقات وألعاب وفقرات مسلية وجاذبة للطالبات إيذاناً بإبعاد الخوف والرهبة من نفوسهن، تخللتها تقديم الوجبات والهدايا، ومن ثم تعريفهن بمرافق المدرسة.

ومن جهته، أشادت أمهات الطالبات المستجدات بما قامت به إدارة المدرسة من تهيئة مميزة وناجحة لبناتهن والتي وضح تأثيرها جليًا عليهن مما جعلهن يتأقلمن مع هذه البيئة التعليمية الجديدة عليهن.

ومن ناحيته، عبرت قائدة المدرسة منيرة الناقي عن شكرها للمشرفة حصة الوابل على حضورها لليوم الختامي للأسبوع التمهيدي، كما قدمت شكرها لوكيلة المدرسة مزنة الأصقة، والمرشدتين الطلابيتين هيلة العسكر والبندري الفريح، ورائدة النشاط مها العتيبي ومساعدتها جميلة الحربي، ومنسقتي برامج فطن وحصانة نورة الناقي وأسماء الحوشاني، وكذلك المعلمات نوال المطيري وأسماء المحيسن على ما قدمن من إبداع وجهود متواصلة لإنجاح فعاليات الأسبوع التمهيدي.







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