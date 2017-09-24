الاتصالات تلزم مزودي الخدمة بعدم قطعها أو المطالبة بالمبلغ خلال فترة الاعتراض

المواطن - الرياض

ألزمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مزودي خدمة الاتصالات الهاتفية بعدم قطع الخدمة عن المشترك أو تغييرها أو المطالبة بقيمتها حال تقدم المستخدم باعتراض عليها وفق الضوابط المتبعة.

وقالت وزارة الاتصالات إنه تم تقليص مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من 15 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى، مع الالتزام بالشفافية والوضوح من قبل مقدمي الخدمة وذلك بنشر إجراءات ومدد معالجة الشكاوى وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين.

وشددت وزارة الاتصالات على عدم قطع الخدمة أو تغيير أي من الخدمات أو المطالبة بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى هيئة الاتصالات.

ومددت وزارة الاتصالات فترة حق المستخدم بالاعتراض على الفواتير من 30 يوما إلى 60 يوما من تاريخ صدور الفاتورة.







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