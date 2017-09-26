الترفيه لرجال الأمن: لولا جهودكم لما خرجت فرحة اليوم الوطني بهذا الشكل

المواطن - الرياض

وجهت الهيئة العامة للترفيه، شكرها لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في إنجاح منظومة فعاليات اليوم الوطني السعودي السابع والثمانين، والتي اتسمت بقدر كبير من الدعم اللوجيستي والتعاون البناء، الذي أسهم في تقديم كافة التسهيلات لإنجاح الفعاليات.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه، في سياق بيان صحافي صادر عنها، أن الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني، كانت بمثابة الشريك الحقيقي لمبادرتها في الاحتفاء بالوطن في هذا اليوم التاريخي المهم في حياة السعوديين.

وخصّت الهيئة العامة للترفيه بالشكر الأجهزة الأمنية التي أسهمت بشكل كبير في تأمين وسلامة الفعاليات والزوار، وكذلك الجهات الحكومية التي مارست أدواراً رئيسية في تهيئة وتوفير المقرات ودعم الأعمال اللوجيستية والإجرائية المرتبطة بتنفيذ الفعاليات.

وأضافت :” أنه لولا التعاون المثمر بين مختلف القطاعات الأمنية، والأجهزة الحكومية المختلفة لما خرج المجتمع بهذه الفرحة الكبيرة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة”.







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