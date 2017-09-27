التساؤلات تنهال على حساب المرور حول شروط قيادة المرأة للسيارة

المواطن _وليد الفهمي_ جدة.

بعد ساعات من صدور الأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء بدأ عدد كبير من النساء في متابعة حساب المرور السعودي.

وطرحت النساء العديد من الاستفسارات والأسئلة على حساب المرور السعودي وكانت معظمها يدور حول شروط وضوابط حصول المرأة على رخصة القيادة.

والمعروف أنه بحسب نظام المرور فإن إجراءات إصدار رخصة قيادة خاصة (للسعوديين) تتطلب ٦ شروط وهي:

أن يكون المتقدم 18 عاماً فما فوق.

إجراء الكشف الطبي.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال للمواطن.

إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم.

دفع الرسوم المقررة.

إحضار ملف لحفظ الأوراق.

يذكر أن الأمر السامي قد نص على تشكيل لجنة لدراسة الضوابط والشروط على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 10 أكتوبر المقبل.

ولاقى قرار الملك بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ردود فعل مرحبة داخليًا وخارجيًا كان أبرزها رد هيئة كبار العلماء التي أكدت أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة هو الإباحة ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :