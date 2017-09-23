الجالية اليمنية بجازان تهنئ المملكة باليوم الوطني 87

المواطن - عمر عريبي - جازان:

رفع رئيس الجالية اليمنية، بمنطقة جازان، عبده محمد الشوخي باسمه واسم كل أبناء الجالية اليمنية خالص التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني 87، متمنين للجميع دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

وقال الشوخي: المملكة تحتفل اليوم بالعيد الوطني الـ 87 وهي مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً وخاصة أننا في جازان نشاركهم هذه الأفراح وسط ما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت جميع الميادين.

وعبّر عن سعادته وجميع أبناء الجالية اليمنية بالمشاركة في هذا اليوم السعيد والتعبير عن الفرحة.







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