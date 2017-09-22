الجدعان: اليوم الوطني يجسد مسيرة تطور “المالية” في المملكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

رفع وزير المالية محمد الجدعان أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة الذكرى الـ(87) لليوم الوطني المجيد الذي يُشكل علامة فارقة في مسيرتنا الحضارية، وتأريخًا مُعبرًا لملحمة التوحيد الخالدة.

وقال الجدعان في كلمة له بهذه المناسبة: إن ذكرى اليوم الوطني ستبقى حاضرة في ذاكرة أجيال الوطن، ونابضة في قلوب أبناء المملكة؛ لأنها تُجسّد العبقرية السعودية الفذة في توحيد قبائل الجزيرة العربية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، وتحكي قصة ميلاد أمة اكتسبت من أرضها العربية الصحراوية، أبرز سماتها: نقاء المياه، وصلابة الجبال، وامتداد الرمال، وشموخ النخيل؛ فأصبحت عمق الخليج الإستراتيجي، وعاصمة القرار العربي، وقلب العالم الإسلامي. وفي مصاف دول العالم المؤثرة باستقرارها السياسي، ودورها الإقليمي، وثقلها في المجال الاقتصادي.

ولفت إلى أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، وهي تتمتع اليوم باقتصاد قوي ومتين بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة، التي انتهجتها وأسهمت بشكل كبير في تعزيز دعائم الاقتصاد المحلي، واستقرار الأسواق، فضلًا عن تجنيب المملكة آثار الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

وأضاف: لذا ينبغي أن نستشعر القيمة الفعلية لهذه الذكرى الغالية، وأن نحتفل بأعظم مُنجز حققه أجدادنا بالأمس، وامتد إلى حياتنا اليوم على المستويين الديني بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والدنيوي ببناء دولة فتية وفق مفاهيم الدولة الحديثة، مستلهمين الأبعاد الحضارية ليومنا الوطني؛ المتمثلة في الوحدة الوطنية، واستتباب الأمن، وإقامة الدين، وحياة الرخاء، والمشاركة العالمية، خاصةً والمملكة تمر بمرحلة استثنائية في واقعها التنموي وفق رؤيتها الطموحة 2030.

ولفت إلى أن ذكرى اليوم الوطني تحمل في طياتها عبق التاريخ المرتبط بوزارة المالية، التي تُعد من أعرق الوزارات السعودية؛ فلقد تأسست العام 1344هـ باسم “مديرية المالية العامة لإدارة الأمور المالية” في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود (طيب الله ثراه)، بمنطقة مكة المكرمة. ومع توسع أعمالها تم تحويلها إلى “وكالة المالية العامة” في العام 1347هـ. ثم تطورت أعمال الوكالة بشكل كبير فصدر الأمر الملكي الكريم بتحويل الوكالة إلى وزارة للمالية في العام 1351هـ (1932م).







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