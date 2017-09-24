الجوف تنظم احتفالية من أضخم احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - متعب النماصي - الجوف

تُختتم يوم الثلاثاء القادم احتفالات منطقة الجوف باليوم الوطني 87، على ضفاف بحيرة دومة الجندل، والتي تستمر أربعة أيام في محافظات المنطقة، وسيشرف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، الحفل الختامي الذي يُعد من أضخم الاحتفالات بالمملكة، بتنظيم من أمانة منطقة الجوف، ودعم من الهيئة العامة للترفية، وبإشراف ومتابعة من إمارة المنطقة.

ويشهد الاحتفال مشاركة من أكبر فناني السعودية بأوبريت “دولة رجال”، من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي، وألحان سهم، وأداء الفنانين: محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، وعبادي الجوهر، وراشد الفارس، وحسب مخرج الحفل فيصل يماني سينفرد الأوبريت بألحان مختلفة وغير مسبوقة تؤدَّى لأول مرة في احتفال الجوف، وبين أن الحفل سيشهد عروضًا لليزر، وأكبر عرض للألعاب النارية بالمملكة لهذا العام حيث تزن 2 طن يتم إطلاقها من وسط البحيرة، وجملة من العروض والمشاركات يشهدها حفل الجوف الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء.

كما يقدم الحفل المذيع المعروف علي الغفيلي، ويشتمل الحفل على كلمة للأهالي وقصائد لشعراء الجوف وعروض أخرى تُختتم بالعرضة السعودية، حيث إن الحضور متاح للجميع.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي أكد في تصريحات صحافية سابقة أن الجوف ستشهد احتفالية باليوم الوطني من أضخم الاحتفالات على مستوى المملكة، ووجه سموه ببذل الجهود للتجهيز لهذه الاحتفالية.

كما وجه باحتفالات متفرقة بمحافظات المنطقة انطلقت أمس وتستمر 4 أيام، شهدت آلافًا من الحضور وفعاليات متنوعة للاحتفال بالوطن.







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