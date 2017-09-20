الجيش الوطني اليمني يحرر عدة مواقع في جبهة حرض

المواطن - وكالات

تمكّن الجيش الوطني اليمني، بإسناد من قوات التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة حرض الحدودية، في ظل انهيارات كبيرة بصفوف الانقلابيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر عسكرية، أن المعارك المستمرة منذ فجر الاثنين الماضي، أسفرت عن تطهير المواقع المحيطة بمنطقة “الحثيره” المحاذية لميدي من جهة الجنوب، واستعادة أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله شمال غرب حرض.

وأكدت المصادر فرار عناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه منطقة “عبس” مخلفة وراءها جثث عناصرها الذين قتلوا في المعارك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :