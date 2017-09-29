الحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال تنتظر مهدد النساء بالحرق

المواطن - الرياض

دور مهم يمارسه النائب العام في المملكة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وربما يظهر هذا الدور أكثر في توجيهاته إلى النيابة العامة للقبض على من سيهدد أو يسيء إلى المملكة أو مواطنيها، وكان التوجيه الأخير له، أمس الخميس، بالقبض على شاب هدد النساء في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجيهات النائب العام تؤكد أنه لن يتم السماح لأي كائن كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين، متحركًا بدافع إرادة المواطنين الذين طالبوا بالقبض على المراهق الذي هدد بالعنف ضد نساء الوطن، خاصةً بعد تزايد طلب معاقبته لتشكيله تهديدًا على الأمن العام.

وبحسب المادة 6 فقرة 1 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.

وقال الشاب المتهم في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “أقسم بآيات الله أن أي امرأة تتعرض للبنشر سأحرقها هي وسيارتها”.



وجاء تهديد هذا الشاب بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، بحسب أمر ملكي بذلك.







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