الحمار الأحمق.. اعتقد سيارة مكلارين جزرة عملاقة فدمرها وأضاع مستقبل صاحبه!

المواطن - وكالات

قررت محكمة ألمانية تغريم مالك حمار 6800 دولار يدفعها لمالك سيارة مكلارين رياضية باهظة لتغطية الأضرار التي لحقت بالسيارة عندما اصطدم الحمار بمؤخرة السيارة.

وأكدت الشرطة، أن الحمار فيتوس ربما يكون قد أخطأ الماكلارين البرتقالية المتوقفة بجانب منزله كجزرة عملاقة عندما عاد بظهره ودمر الطلاء وقطع ألياف الكربون في السيارة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فمحكمة ولاية جيسن أيدت، اليوم الخميس، صاحب السيارة الذى رفع الدعوى بعد أن رفض مالك الحمار دفع الأضرار الناجمة عن هذا الحادث الذي وقع فى سبتمبر الماضى.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن صاحب الحمار رفض دفع ثمن الضرر، وقال لمالك الماكلارين إنه كان عليه أن يختار مكانا أفضل ليوقف سيارته.







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