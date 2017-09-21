الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

المواطن - وكالات

انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، اليوم ، في الوقت الذي كبح فيه ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع مجلس البنك المركزي الأميركي، لأسعار الفائدة في ديسمبر إقبال المستثمرين على المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1298.06 دولار للأوقية ( أنصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس عند 1294.41 دولار.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر نحو 1.2 % إلى 1301.20 دولار للأوقية.

وفي بقية المعادن النفيسة الأخرى انخفض السعر الفوري للفضة 0.5 % إلى 14.07 دولار للأوقية بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ 25 أغسطس في الجلسة السابقة، وهبط البلاتين 0.3 % إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو أمس.

وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 911.50 دولار للأوقية ليتحرك بعيداً عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة.







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