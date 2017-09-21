الرئيس اليمني: السلام لن يتحقق ما لم تتوقف إيران عن التدخل في شؤوننا الداخلية

المواطن - واس

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن السلام المستدام في بلاده لن يتحقق ما لم تتوقف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن والمنطقة وخلق بؤر التوتر وافتعال الصراعات وتغذية النزاعات الطائفية وتأجيج مشاعر الكراهية وانتهاج أساليب الفوضى والعنف.

وطالب هادي خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، بكبح جماح تلك الأطماع التوسعية غير المشروعة لإيران في المنطقة، مضيفًا أن إيران دأبت على زعزعة استقرار المنطقة عبر دعم مجموعات منفلتة وإرهابية.

وجدد استعداد الحكومة الشرعية لوقف الحرب والتوصل إلى سلام دائم قائم على أساس المرجعيات الثلاث، داعيًا المجتمع الدولي القيام بواجباته في محاسبة المعرقلين للسلام وتنفيذ القرار الدولي رقم 22 – 16.

وطالب هادي، في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط الفاعل على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وتقديم التنازلات الحقيقية حتى يجنب اليمن إراقة مزيد من الدماء والدمار والعمل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين في مناطق سيطرتها، داعيًا الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم العاجل لليمن والإيفاء بتعهداتها التي أعلنتها في مؤتمر جنيف للمانحين في أبريل من العام الحالي وذلك لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام الذي قارب على الانتهاء دون أن تبلغ نسبة الإيفاء بالتعهدات نصفها.

وشدد على ضرورة قيام مجموعة أصدقاء اليمن إلى إعادة تفعيل عمل المجموعة الذي توقف نتيجة الانقلاب والمساهمة في إنقاذ اليمن من الحالة الكارثية الإنسانية والانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، تعهد الرئيس هادي بأن تدعم بلاده وبصورة فاعلة وصادقة الجهود في هذا الجانب، مؤكداً أن اليمن تضع يدها في يد المجتمع الدولي لرفع مستوى التنسيق الكامل ولمزيد من التعاون الأمني والثقافي والمعلوماتي لكسر شوكة الإرهاب وهزيمته.







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