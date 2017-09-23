السفارة الألبانية تشارك المملكة الاحتفال باليوم الوطني 87

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

في أجواء احتفالية، تشارك العديد من البلدان على مستوى العالم المملكة العربية السعودية في الاحتفال باليوم الوطني 87، والذي يشهد أجواء احتفالية كبيرة على مستوى البلاد، وهو ما دفع العديد من البلدان الصديقة لإعلان مشاركتها الرياض في هذا اليوم العظيم.

واحتفلت سفارة ألبانيا بالمملكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باليوم الوطني الـ87 للمملكة، موجهة تهانيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت التغريدة “يوم وطني سعيد للمملكة العربية السعودية، وجلالة الملك وولي العهد محمد، نتمنى مخلصين المزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي”.

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