السفير آل الشيخ : يمكن للمرأة البحرينية قيادة مركبتها داخل السعودية

المواطن - نوف العايد

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، أنه من حق المرأة قيادة السيارة والانتقال بها من السعودية إلى البحرين والعكس عبر جسر الملك فهد.

وقال في تصريح لـصحيفة أخبار الخليج البحرينية إنه بداية من 10 شوال القادم سيكون مسموحا لأي امرأة، سواء سعودية أو بحرينية قيادة السيارة والعبور بها من الجسر، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي قيود على المرأة البحرينية في قيادة السيارة بمفردها داخل المملكة العربية السعودية.

ولفت الشيخ، إلى أنه ستكون هناك مساواة بين المرأة والرجل، كما نصت عليه أنظمة المرور ولوائحها الجديدة، أما مسألة خروج المرأة بمفردها من السعودية إلى الخارج فهذا أمر تحكمه أنظمة أخرى لا علاقة لها بقيادة المرأة للسيارة، مضيفا أن قيادتها السيارة بمفردها خاضع لموافقة ولي أمرها.

وأشار إلى أنه ما دامت قيادة المرأة لا تنتهك الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ولا تنتهك المحافظة على المرأة وعلى احترامها وحشمتها، فقد رأى خادم الحرمين الشريفين كولي للأمر إحقاق هذا الحق للمرأة، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في جميع مناحي الحياة.