العجلان نائبًا لرئيس النصر.. والقريني متحدثًا رسميًّا.. وإحالة الرخصة الآسيوية لأعضاء الشرف

المواطن ـ محمد سلام

عقد مجلس إدارة نادي النصر اجتماعه الخامس، اليوم الأربعاء، بمقر النادي، بحضور رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة، وتم اتخاذ عدد من القرارات، أبرزها إعادة توزيع المناصب في مجلس الإدارة.

وتم تعيين فهد بن عبدالعزيز العجلان نائبًا لرئيس النصر، وسلمان بن حمد القريني أمينًا عامًّا للنادي ومتحدثًا رسميًّا لمجلس الإدارة، وتعيين منصور بن فهد الشلهوب أمينًا للصندوق.

كما تم مناقشة الموعد المقترح لعقد الجمعية العمومية العادية لنادي النصر، وتقرر أن تقام 20 محرم 1439هـ، واطلع مجلس إدارة النصر على التقارير الفنية للفريق الأول لكرة القدم للفترة الماضية، وناقش عددًا من الأمور الداخلية للنادي واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

كما تباحث مجلس إدارة النصر حول موضوع الرخصة الآسيوية، وقرر المجلس إحالة الموضوع للمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف.







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